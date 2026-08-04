Impulsan la conciencia social a favor de la lactancia materna

Diputados de diversas fuerzas políticas reiteraron su compromiso de fortalecer acciones que favorezcan la lactancia y mejores condiciones para las madres

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En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y UDC presentaron un pronunciamiento en el Congreso del Estado para reconocer la importancia de esta práctica y fortalecer la conciencia social sobre los beneficios que aporta tanto a las madres como a las niñas y los niños.

El documento fue leído por la diputada María del Mar Treviño Garza durante la sesión de la Diputación Permanente.

La legisladora destacó que la evidencia científica confirma que la leche materna proporciona la alimentación ideal durante los primeros meses de vida, además de proteger contra diversas enfermedades e infecciones.

Asimismo, señaló que la lactancia se asocia con beneficios a largo plazo para la salud infantil, al reducir el riesgo de obesidad y de padecimientos crónicos no transmisibles.

Treviño Garza indicó que los beneficios también alcanzan a las madres, ya que favorecen su recuperación después del parto y disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades como cáncer de mama y de ovario, diabetes tipo 2 y algunos padecimientos cardiovasculares.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud plantea como meta que, para 2030, al menos el 60 por ciento de los menores de seis meses reciban lactancia materna exclusiva.

No obstante, la diputada advirtió que México aún enfrenta importantes retos para alcanzar ese objetivo, pues los indicadores nacionales permanecen por debajo de los parámetros internacionales.

Por ello, hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas que impulsen esta práctica, así como a garantizar espacios adecuados en centros de trabajo, instituciones de salud y lugares públicos para que las madres puedan ejercer la lactancia de manera libre, informada y digna.