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Coahuila

Impulsan respaldo a candidatos de la Alianza por la Seguridad

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles ha constatado que en regiones del país persisten problemas relacionados con extorsiones.

  • 29
  • Mayo
    2026

Un grupo integrado por al menos ocho empresarios de distintas regiones de Coahuila inició una estrategia de promoción para respaldar a los candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad de cara a la elección local del próximo 7 de junio, al considerar que la seguridad es uno de los principales factores que han permitido el desarrollo económico de la entidad.

Así lo informó Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, quien señaló que la iniciativa surgió entre empresarios de ciudades como Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Parras, Cuatro Ciénegas y Torreón.

El representante empresarial explicó que el objetivo es expresar un voto de confianza a las políticas de seguridad implementadas en Coahuila y respaldar a los candidatos vinculados a ese proyecto político.

“Lo que necesitamos es tranquilidad para trabajar, para movernos y para hacer negocios”, señaló.

Dávila aseguró que durante reuniones con empresarios de otras entidades y del extranjero ha constatado que en diversas regiones del país persisten problemas relacionados con extorsiones, cobro de piso e inseguridad, situaciones que, afirmó, no se presentan con la misma intensidad en Coahuila.

Indicó que la estrategia comenzó entre familiares, trabajadores y círculos cercanos de los propios empresarios, con la intención de difundir la importancia de preservar las condiciones de seguridad que actualmente existen en el estado.

El dirigente señaló que quienes participan en este esfuerzo consideran que la estabilidad y la tranquilidad son elementos fundamentales para mantener la inversión, el empleo y la actividad económica en las distintas regiones de Coahuila.

Agregó que el grupo continuará promoviendo este mensaje durante los días previos a la jornada electoral, bajo el argumento de que la seguridad representa uno de los principales activos para el desarrollo económico y social de la entidad. 


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