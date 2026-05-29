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Nuevo León

Aseguran más de un millón de litros de hidrocarburo en Cadereyta

Autoridades federales aseguraron más de un millón de litros de sustancias, además de equipo de almacenamiento y transporte

  • 29
  • Mayo
    2026

Autoridades federales aseguraron más de un millón de litros de posible hidrocarburo durante un operativo realizado en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, como parte de las acciones contra el robo y almacenamiento ilegal de combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), ejecutó un cateo en un predio ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez.

De acuerdo con las autoridades, mediante labores de inteligencia se logró identificar el inmueble, presuntamente utilizado para el almacenamiento de combustible de procedencia ilícita.

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La diligencia fue encabezada por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, y ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de servicios periciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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Durante el operativo, los efectivos federales aseguraron aproximadamente 671 mil litros de posible hidrocarburo, además de 400 mil litros de un líquido color negro y amarillo, cuya composición será analizada por las autoridades correspondientes.

Asimismo, fueron decomisados tractocamiones, autotanques, frac tanks, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque, entre otros objetos relacionados con la operación del sitio.

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El inmueble y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y proceder conforme a derecho contra quien o quienes resulten involucrados.

 


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