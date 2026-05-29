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Deportes

Japón llegará a Monterrey el 2 de junio para jugar el Mundial

El cuadro nipón será el primer combinado de la Copa del Mundo que llegará a nuestro país; del 2 al 8 de junio realizará una pretemporada en la Sultana del Norte

  • 29
  • Mayo
    2026

El Mundial 2026 arranca la próxima semana en la Sultana del Norte.

Y es que el martes 2 de junio arribará a territorio regio la selección de Japón, reveló Alejandro Hütt, Host City Manager Monterrey FWC26.

Los nipones realizarán una pretemporada en Nuevo León del martes 2 al lunes 8 de junio. Sus entrenamientos serán en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), en San Nicolás de los Garza.

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"En nuestra ciudad, el mundial comienza la próxima semana porque el martes 2 de junio estará llegando a Monterrey la selección de Japón, para hacer pretemporada, y eso significa que del 2 al 8 de junio, tendremos a una selección mundialista; es la primera selección mundialista que pisa México y estará en Monterrey haciendo un campo de entrenamiento en nuestra ciudad", dijo Hütt hoy viernes.

Los japoneses se enfrentarán a Países Bajos, Túnez y Suecia en la edición 23 de la Copa del Mundo.

En juego del Grupo F, Japón se medirá a Países Bajos el domingo 14 de junio en Arlington, Texas, en el Estadio Dallas, a las 14:00 horas, tiempo de Monterrey.

Enseguida se medirá contra Túnez el sábado 20 de junio ante Túnez en el Estadio Monterrey,  a las 22:00 horas, en el partido 1,000 del Mundial.
Y cerrarán la fase de grupos el jueves 25 de junio ante Suecia a las 17:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Dallas.


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