Llevarán Coahuila y Francia el fránces a Escuelas Normales

La enseñanza del idioma francés llegará a las Escuelas Normales de Coahuila como parte de un acuerdo de cooperación académica firmado entre el Gobierno del Estado y la Embajada de Francia en México, con el objetivo de ampliar la formación internacional de estudiantes y docentes.

El convenio fue formalizado durante un encuentro entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, en el que ambas partes reafirmaron la colaboración educativa, cultural y económica entre Coahuila y la nación europea.

De acuerdo con lo informado, el acuerdo permitirá incorporar la enseñanza del francés en las instituciones formadoras de docentes, sumándose a los programas de inglés ya existentes, además de extender gradualmente este aprendizaje a escuelas anexas para beneficiar a niñas y niños.

El proyecto también contempla intercambios académicos y estancias de capacitación en Francia para estudiantes y maestros, con el propósito de fortalecer su preparación profesional y ampliar sus oportunidades de desarrollo educativo y cultural.

Durante el encuentro, el gobernador destacó que Coahuila mantiene una creciente vinculación internacional debido a la presencia de empresas estadounidenses, europeas, asiáticas y canadienses instaladas en la entidad, situación que incrementa la necesidad de formar jóvenes con dominio de diversos idiomas.

Señaló que el fortalecimiento de la enseñanza de lenguas extranjeras forma parte de la estrategia estatal para elevar la calidad educativa y mejorar la competitividad de las nuevas generaciones en un entorno globalizado.

Por su parte, la embajadora Delphine Borione reconoció el dinamismo económico y educativo de Coahuila, además del interés mostrado por el estado para fortalecer la cooperación bilateral en materia académica, cultural e industrial.

La diplomática destacó que existe interés de empresas francesas por continuar invirtiendo en la entidad y consideró que el aprendizaje de un segundo idioma abre mayores oportunidades profesionales, educativas y de intercambio cultural para los jóvenes.

Las autoridades estatales señalaron que este acuerdo forma parte de la estrategia de educación global impulsada en Coahuila, orientada a desarrollar competencias internacionales y fortalecer la formación de estudiantes y docentes frente a los retos del mercado laboral actual.

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