Inaugura Sección 38 nuevo elevador para mejora de movilidad

En un ambiente de satisfacción y avance institucional, la Sección 38 del SNTE puso en operación su nuevo elevador, un recurso que promete mejorar la movilidad dentro del edificio sindical.

La ceremonia fue encabezada por la Secretaria General, Mtra. Isela Licerio Luévano, quien realizó el corte de listón acompañada por miembros del Comité Ejecutivo Seccional.

La puesta en marcha de este elevador marca un avance significativo en la modernización de la infraestructura sindical, permitiendo una atención más cómoda y eficiente para los trabajadores de la educación que diariamente acuden a recibir servicios.

Esta mejora fue recibida con entusiasmo por la comunidad, que reconoce en ella un beneficio tangible resultado del trabajo continuo de la organización.

Durante el evento, la Mtra. Isela Licerio Luévano subrayó que este tipo de acciones forma parte de un esfuerzo permanente por fortalecer las condiciones de su base laboral.

Reafirmó su compromiso de seguir gestionando proyectos que impacten positivamente al gremio y recordó que el crecimiento de la Sección 38 se sostiene en la suma de voluntades y el trabajo conjunto.

“Sigamos sumando y gestionando beneficios para nuestro gremio”, concluyó.

