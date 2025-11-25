Cerrar X
elevador_coahuila_9553d5250e
Coahuila

Inaugura Sección 38 nuevo elevador para mejora de movilidad

La Sección 38 del SNTE inauguró un nuevo elevador para mejorar la movilidad en su edificio. La Secretaria General, Isela Licerio Luévano, encabezó la ceremonia

  • 25
  • Noviembre
    2025

En un ambiente de satisfacción y avance institucional, la Sección 38 del SNTE puso en operación su nuevo elevador, un recurso que promete mejorar la movilidad dentro del edificio sindical.

La ceremonia fue encabezada por la Secretaria General, Mtra. Isela Licerio Luévano, quien realizó el corte de listón acompañada por miembros del Comité Ejecutivo Seccional.

La puesta en marcha de este elevador marca un avance significativo en la modernización de la infraestructura sindical, permitiendo una atención más cómoda y eficiente para los trabajadores de la educación que diariamente acuden a recibir servicios.

Esta mejora fue recibida con entusiasmo por la comunidad, que reconoce en ella un beneficio tangible resultado del trabajo continuo de la organización.

Durante el evento, la Mtra. Isela Licerio Luévano subrayó que este tipo de acciones forma parte de un esfuerzo permanente por fortalecer las condiciones de su base laboral.

Reafirmó su compromiso de seguir gestionando proyectos que impacten positivamente al gremio y recordó que el crecimiento de la Sección 38 se sostiene en la suma de voluntades y el trabajo conjunto.

“Sigamos sumando y gestionando beneficios para nuestro gremio”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

4de3a7a2_a07a_48d1_afaf_9337bc80a5db_0277b10bd4
Entregan modificaciones de límites para nuevo Estadio de Tigres
ley_aguas_nacionales_conagua_8bcd9a7c95
Impulsa Conagua reformas para frenar acaparamiento de agua
foro_saltillo_innovacion_08a2491586
Organizan foro empresarial en Saltillo para impulsar innovación
publicidad

Últimas Noticias

fentanilo_dea_mexicano_ce5828da08
Cae mexicano con 50 mil pastillas de fentanilo en Florida
1cd8358c_1df2_4862_ba2b_4a982eb58e71_728f0fe744
Prepa 2 realiza la tradicional Quema del Borrego rumbo al Clásico
EH_UNA_FOTO_a5d64a0dd5
Incendio de remolque cierra carretera Victoria–Zaragoza
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×