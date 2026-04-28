Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_8fc854f5b7
Coahuila

Inaugura Manolo Jiménez Camino del Real en Ramos Arizpe

La vialidad, localizada entre la carretera a Los Pinos y la colonia Parajes del Valle, busca optimizar la movilidad en la zona poniente

  • 28
  • Abril
    2026

Con una inversión superior a los $21 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración del bulevar Camino del Real, una obra estratégica que busca mejorar la movilidad en una de las zonas de mayor crecimiento urbano del municipio. 

La vialidad, ubicada entre la carretera a Los Pinos y la colonia Parajes del Valle, fue rehabilitada para ampliar su capacidad y ofrecer una conexión más eficiente entre distintos sectores habitacionales, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y aliviar la carga vehicular en el poniente de Ramos Arizpe. 

EH UNA FOTO (2).jpg

La obra incluyó la colocación de más de 12,500 metros cuadrados de carpeta asfáltica, construcción de un vado y un puente de concreto, instalación de camellón central, cordón cuneta y alumbrado público, además de la ampliación a cuatro carriles en tramos clave. 

Autoridades señalaron que esta infraestructura responde al crecimiento acelerado de colonias como Real del Valle y Parajes del Valle, donde la demanda de movilidad se ha incrementado en los últimos años. 

IMG_5831.jpeg

El evento de inauguración contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellas el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, así como representantes del sector empresarial y de obra pública. 

Con la apertura del Camino del Real, el Gobierno del Estado y el municipio buscan fortalecer la conectividad urbana y atender uno de los principales puntos de presión vehicular en Ramos Arizpe.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_banamex_cb505c4fca
Cierra Citi venta del 22.6% de su participación en Banamex
ternium_acero_mexico_05b431ca90
Destina Ternium US$8,000 millones a NL; producirá acero nacional
EH_UNA_FOTO_2026_04_29_T142305_498_25b3072620
Shakira romperá récord económico en Río con show en Copacabana
publicidad

Últimas Noticias

20260429_143624_30cb66da50
Pescadores de Veracruz bloquean carreteras en protesta por crisis
nl_complex_33539adc97
Viola empresa suspensión, emite olor tóxico y la vuelven a cerrar
Whats_App_Image_2026_04_29_at_6_17_22_PM_d9f335ebd3
Refuerza DIF de Ciudad Victoria protección a menores
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×