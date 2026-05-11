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Nuevo León

Inaugura Adrián Domo Acuático en la Ciudad de Inclusión

El alcalde inauguró el nuevo domo como parte de un proyecto de rehabilitación enfocado en mejorar la atención para personas con discapacidad y sus familias

  • 11
  • Mayo
    2026

Con casi una inversión de 40 millones de pesos, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inauguró el nuevo domo acuático terapéutico en la Ciudad de la Inclusión, como parte de un proyecto integral de rehabilitación enfocado en mejorar la atención para personas con discapacidad y sus familias.

“Hemos visto cómo mejoran las personas que entran a la Ciudad de la Inclusión; hay muchas unidades de rehabilitación de Monterrey y todas se están remodelando. Una de las tareas de la actividad más importante de un alcalde es siempre ver cómo hacer que nuestros ciudadanos, vecinos, nuestra gente de Monterrey esté mejor y lo traducimos en calidad de vida”, dijo Adrián.

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Durante el evento, el edil estuvo acompañado por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, y la directora general del DIF municipal, Ivonne Álvarez, quienes destacaron la importancia de fortalecer los servicios de rehabilitación en la ciudad.

Durante su mensaje, Gaby Oyervides recordó que desde su primera visita a la Ciudad de la Inclusión visualizó este proyecto como un sueño que hoy se convierte en realidad para cientos de familias regiomontanas.

“Esto es un sueño, me acuerdo de mi primer recorrido con todas las mamás que me comentaban las necesidades de esta ciudad; gracias por su paciencia y hoy es posible”, señaló Oyervides.

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El edil municipal señaló que el espacio también permitirá atender a personas que actualmente reciben rehabilitaciones privadas.

“Todas las rehabilitaciones privadas se podrán atender aquí también”, expresó el alcalde.

Aproximadamente 600 personas serán beneficiadas mediante terapias y rehabilitaciones acuáticas que se brindarán de manera totalmente gratuita en las nuevas instalaciones.

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El nuevo domo acuático forma parte de la rehabilitación integral de la Ciudad de la Inclusión, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios especializados y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad en Monterrey.


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