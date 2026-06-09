Inauguran en Saltillo el American Space Coahuila

Saltillo se incorporó este martes a la red internacional de American Spaces con la apertura de un nuevo centro de intercambio educativo, cultural y tecnológico que además ofrece 500 certificaciones gratuitas de Microsoft para estudiantes, docentes y público en general.

El proyecto, impulsado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey, el Gobierno de Coahuila, el Municipio de Saltillo y Microsoft México, busca ampliar las oportunidades de capacitación en áreas de alta demanda laboral como inteligencia artificial, ciberseguridad y habilidades digitales vinculadas a los empleos del futuro.

La nueva sede, denominada American Space Coahuila, opera en el Centro de Idiomas de la UAdeC y brinda acceso gratuito a recursos educativos, programas para el aprendizaje del idioma inglés, tecnología, talleres especializados y actividades de intercambio cultural entre México y Estados Unidos.

Uno de los principales beneficios es la puesta en marcha del Centro Certificador Microsoft, mediante el cual se ofrecen 500 cursos gratuitos con certificaciones reconocidas internacionalmente, dirigidas a fortalecer las competencias tecnológicas de estudiantes y profesionistas coahuilenses.

La inauguración reunió al gobernador Manolo Jiménez Salinas; la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop; el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entre otras autoridades educativas y diplomáticas.

Como parte del evento, también se entregaron reconocimientos a cinco docentes del programa Inspira Coahuila por su contribución a la enseñanza del inglés y a la formación académica de estudiantes en la entidad, en una ceremonia que destacó la colaboración educativa entre Coahuila y Estados Unidos.

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