Inauguran en Matamoros la Serie Nacional de Ligas Pequeñas

El alcalde Beto Granados encabezó la ceremonia inaugural de la Serie Nacional de Ligas Pequeñas Ángel Macías Barba, torneo que se celebra en Matamoros del 4 al 11 de julio con la participación de equipos representantes de distintos estados del país.

Durante el acto protocolario estuvieron presentes Manuel Alejandro Virues Lozano, director del Instituto del Deporte y representante del gobernador Américo Villarreal Anaya; Saúl López Lozano, director nacional de Ligas Pequeñas México, y Julio César Esparza Palacios, presidente de la Liga Villa del Refugio.

La competencia reúne a delegaciones provenientes de Nayarit, Aguascalientes, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Durango, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, consolidando a Matamoros como una de las sedes más importantes para el desarrollo del béisbol infantil en México.

En esta edición compiten un total de 14 ligas: Liga de los Gallos, Liga Cuauhtémoc, Liga Municipal de Gómez Palacios, Liga de Salinas Coahuila, Liga Municipal de Tijuana, Liga IMSS de Mexicali, Liga Swing Perfecto, Liga Medellín de la Cruz, Liga Cardel, Liga Ferrocarrilera, Liga Kora, Liga San Uriel, Liga Matamoros A.C. y la Liga Villa del Refugio.

Durante la ceremonia, Julio César Esparza Palacios reconoció el respaldo del alcalde Beto Granados por el impulso brindado al deporte, al destacar la importancia de generar espacios que contribuyan al desarrollo deportivo de niñas y niños.

Beto Granados da la bienvenida a los equipos participantes

En su mensaje, el presidente municipal agradeció la invitación de la Liga Villa del Refugio para realizar la declaratoria inaugural del torneo y dio la bienvenida a las delegaciones participantes, deseándoles éxito durante la competencia.

“Gracias a la Liga Villa del Refugio por invitarme para hacer la declaratoria oficial de este gran evento. Sean bienvenidos a Matamoros los 12 equipos visitantes y deseamos todo el éxito a nuestros 2 equipos locales. ¡Que gane el mejor y que el espíritu deportivo nos acompañe!”, expresó.

Con la realización de este torneo, el Gobierno Municipal de Matamoros refrenda su compromiso con el fortalecimiento del deporte y la promoción de actividades que favorecen la convivencia, la disciplina y el desarrollo integral de la niñez.