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Coahuila

INE llama a partidos a privilegiar el 'juego limpio' en elección

Autoridades electorales señalaron que la elección debe desarrollarse bajo un clima de respeto a las reglas democráticas

  • 07
  • Junio
    2026

A unas horas del arranque de la jornada electoral para renovar el Congreso de Coahuila, el encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en la entidadMiguel Ángel Castillo Morales, hizo un llamado a partidos políticos, candidatos y simpatizantes a respetar la voluntad ciudadana y privilegiar el juego limpio durante la contienda.

Durante el inicio formal de la jornada electoral, el funcionario exhortó a los actores políticos a permitir que las y los ciudadanos expresen libremente su decisión en las urnas, sin presiones ni condicionamientos, y a aceptar los resultados que emitan los electores.

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Castillo Morales señaló que la elección debe desarrollarse bajo un clima de respeto a las reglas democráticas y con altura de miras por parte de quienes participan en la competencia electoral.

“Los convoco a celebrar la justa democrática con respeto pleno a las reglas del juego y acatar la decisión de las y los electores, cualquiera que ésta sea”, expresó.

Más de 2 millones 497 mil ciudadanos inscritos para elegir a miembros del Congreso local

El funcionario destacó que más de 2 millones 497 mil ciudadanos inscritos en la Lista Nominal tienen la oportunidad de acudir a las urnas para elegir a los integrantes del próximo Congreso local, en un proceso que será vigilado por miles de funcionarios de casilla y observadores electorales.

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Asimismo, reconoció el trabajo de las personas que aceptaron participar como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, así como de supervisores y capacitadores electorales que hicieron posible la instalación de las 4 mil 275 casillas aprobadas para esta jornada.

Resaltan participación de casi 6 mil  observadores en elecciones de Coahuila

Castillo Morales resaltó además la participación de 5 mil 952 observadores electorales acreditados, una cifra que calificó como histórica para Coahuila y que contribuirá a fortalecer la transparencia y confianza en los resultados.

El representante del INE subrayó que la democracia se construye con la participación ciudadana y recordó que serán los propios coahuilenses quienes definirán con su voto la integración del Poder Legislativo estatal para los próximos años.

Finalmente, llamó a la población a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidadlibertad y respeto, para fortalecer la tradición democrática de Coahuila. 


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