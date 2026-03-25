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Coahuila

Supervisa INE organización de elecciones en Coahuila

El proceso electoral local 2025-2026 contempla la renovación del Congreso del Estado, por lo que las autoridades electorales continúan con la preparación

  • 25
  • Marzo
    2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una revisión del proceso electoral local en Coahuila, donde reportó avances en la organización de los comicios para renovar el Congreso del Estado, programados para el próximo 7 de junio.

Evaluación de avances y coordinación institucional

La supervisión fue encabezada por el consejero Jorge Montaño Ventura, quien sostuvo reuniones con autoridades del INE en la entidad y con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), con el objetivo de evaluar el estado de los preparativos.

Durante los encuentros se analizaron las etapas de planeación, organización y ejecución del proceso electoral, así como los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones.

Garantizan certeza y transparencia

De acuerdo con el consejero, la colaboración entre el INE y el IEC es un factor clave para garantizar elecciones con certeza, legalidad y transparencia, además de fortalecer la confianza ciudadana en el proceso.

Participación de autoridades electorales

En la visita participaron también Miguel Castillo Morales, encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, y Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente provisional del IEC, quienes coincidieron en la importancia de mantener coordinación institucional durante el desarrollo de los comicios.

El proceso electoral local 2025-2026 contempla la renovación del Congreso del Estado, por lo que las autoridades electorales continúan con la preparación de las distintas fases previas a la jornada electoral.


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