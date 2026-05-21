INE probará urnas electrónicas en elección de Coahuila

El Instituto Nacional Electoral desplegará 60 urnas electrónicas en Coahuila como parte de una prueba piloto vinculante durante la elección local del próximo 7 de junio, donde se renovarán las diputaciones del Congreso del Estado.

Los equipos serán instalados en 15 casillas especiales distribuidas en ocho distritos electorales de municipios como Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, Monclova, Sabinas, Piedras Negras, Acuña, Parras, San Pedro y Cuatro Ciénegas.

De acuerdo con el INE, las urnas electrónicas forman parte de la estrategia nacional de modernización de procesos electorales y fueron verificadas, configuradas y validadas este miércoles en coordinación con la Junta Local Ejecutiva de Coahuila.

Habrá equipos de respaldo y sistemas auxiliares

El organismo electoral detalló que se utilizarán 45 urnas para operación directa durante la jornada y 15 equipos de respaldo, además de módulos RFID y sistemas auxiliares de energía para garantizar su funcionamiento.

El traslado del equipo tecnológico inició desde la Ciudad de México bajo custodia de la Guardia Nacional y concluyó en Saltillo tras una ruta terrestre con resguardo en distintas entidades.

INE garantiza transparencia y confiabilidad del sistema

El INE informó que todo el proceso de validación y preparación de las urnas se realizó frente a representantes de partidos políticos, observadores electorales e integrantes de consejos distritales para garantizar transparencia y certeza en la operación.

Además, el sistema electrónico utilizado en las urnas fue validado tanto por el área informática del INE como por especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes certificaron la integridad y confiabilidad del mecanismo de votación.

La elección del 7 de junio en Coahuila servirá como una de las principales pruebas nacionales para evaluar el uso de tecnología electoral vinculante en casillas especiales dentro de procesos constitucionales.

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