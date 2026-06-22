Detecta INE irregularidades en aspirantes a partidos políticos

Cuatro organizaciones bajo revisión acumulan observaciones por posibles irregularidades, dádivas y hasta un presunto soborno a personal del INE

Cuatro organizaciones que aspiran a obtener el registro como partidos políticos enfrentan señalamientos que van de faltas administrativas a posibles irregularidades graves, entre ellas la participación de ministros de culto, entrega de dádivas para inducir asistencia a asambleas e incluso un intento de soborno a personal del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque el proceso de revisión continúa y existen 11 carpetas de investigación abiertas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, un informe entregado a consejeros del INE advierte incidencias que deberán ser valoradas antes de la votación prevista para el próximo jueves.

El documento señala que, si bien las cuatro agrupaciones cumplieron con requisitos formales como el número de asambleas y afiliaciones requeridas, los hallazgos podrían impactar la validez de algunas de ellas.

Entre las organizaciones con mayores alertas se encuentran “México Tiene Vida” y “Construyendo Sociedades de Paz”, mientras que también se registran observaciones en “Que Siga la Democracia” y “Personas Sumando en 2025”, todas sujetas a revisión por posibles efectos en fiscalización, financiamiento y legalidad de sus procedimientos internos.