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Coahuila

Inicia conteo de más de 1,600 votos anticipados emitidos

El conteo comenzó a partir de las 17:00 horas y siguieron tras el cierre de las casillas para integrar estos sufragios a resultados de la elección de diputados

  • 07
  • Junio
    2026

El Instituto Nacional Electoral contabilizó este domingo los votos emitidos mediante las modalidades de voto anticipasdo, voto por internet y voto de personas en prisión preventiva, mecanismos que permitieron la participación de más de 1,600 ciudadanos que no pudieron acudir físicamente a las casillas.

Uriel López Castillo, vocal de Organización Electoral del INE en Coahuila, informó que las mesas encargadas del conteo comenzaron sus trabajos a partir de las 17:00 horas y continuaron después del cierre oficial de las casillas para integrar estos sufragios a los resultados de la elección de diputados locales.

En total, el proceso incluyó los votos emitidos por 1,258 personas en prisión preventiva recluidas en centros penitenciarios de Coahuila, así como por 406 ciudadanos registrados en la modalidad de voto anticipado desde sus domicilios, principalmente personas con alguna discapacidad física que les impide acudir a una casilla y sus cuidadores primarios.

Además, durante la jornada se realizó el procesamiento de los sufragios emitidos por internet a través de una Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica, mecanismo implementado como parte de las modalidades especiales de votación autorizadas para este proceso electoral.

López Castillo explicó que el conteo de estos votos se desarrolla mediante procedimientos específicos establecidos por la autoridad electoral para garantizar la certeza, legalidad y confidencialidad de cada sufragio.

El funcionario señaló que algunas de las mesas de escrutinio concluyeron sus trabajos durante la noche, mientras que otras continuaban con la revisión e integración de la documentación electoral correspondiente.

Una vez finalizado el cómputo, los resultados de estas modalidades especiales serán incorporados a los cómputos oficiales de la elección y formarán parte de los resultados definitivos que determinarán la integración de la próxima Legislatura de Coahuila.

El INE destacó que estos mecanismos permitieron ampliar el acceso al voto a sectores de la población que históricamente enfrentaban dificultades para ejercer este derecho, fortaleciendo así la inclusión y participación ciudadana en el proceso democrático. 


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