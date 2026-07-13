Esteban Moctezuma inicia funciones diplomáticas ante Bélgica y UE

Esteban Moctezuma comenzó formalmente su labor como embajador de México en Bélgica al presentar la copia de sus Cartas Credenciales ante la Cancillería belga

Esteban Moctezuma dio el primer paso formal en su nueva responsabilidad diplomática al presentar la copia de sus Cartas Credenciales ante la Cancillería de Bélgica, con lo que inició oficialmente sus actividades como embajador de México en ese país y representante ante la Unión Europea.

El procedimiento se realizó ante el jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica, el embajador Pierre Cartuyvels, como parte del protocolo previo a la entrega formal de credenciales ante el jefe de Estado belga.

A través de sus redes sociales, Moctezuma confirmó el encuentro y destacó el inicio de una nueva etapa enfocada en fortalecer la relación entre ambas naciones.

"Esta mañana presenté copia de mis Cartas Credenciales al jefe de Protocolo de la Cancillería belga, Emb. Pierre Cartuyvels", informó.

Esta mañana presenté copia de mis Cartas Credenciales al jefe de Protocolo de la Cancillería belga, Emb. Pierre Cartuyvels.



🇧🇪#Bélgica es el 5º inversionista europeo para 🇲🇽#México, con un comercio bilateral en constante crecimiento.



Comienzo esta nueva etapa con gran… pic.twitter.com/VshFfgFhhu — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 13, 2026

Bélgica, un socio estratégico para México

El diplomático resaltó la importancia de Bélgica dentro de la relación económica de México con Europa, al señalar que se trata del quinto inversionista europeo en territorio mexicano.

Además, destacó que el intercambio comercial entre ambos países mantiene una tendencia de crecimiento constante, lo que abre oportunidades para ampliar la cooperación en distintos sectores.

"Bélgica es el 5º inversionista europeo para México, con un comercio bilateral en constante crecimiento", señaló.

La relación entre ambos países abarca sectores como comercio, logística, innovación, industria farmacéutica, energía y tecnología, áreas que han cobrado relevancia en los últimos años dentro de la agenda bilateral.

También representará a México ante la Unión Europea

La llegada de Moctezuma a Bruselas tiene una relevancia adicional debido a que la capital belga alberga las principales instituciones de la Unión Europea, por lo que su representación diplomática también incluye el fortalecimiento de los vínculos entre México y el bloque comunitario.

Desde esa posición, el embajador tendrá entre sus principales tareas impulsar el diálogo político, ampliar las oportunidades de inversión y dar seguimiento a los temas comerciales y de cooperación que forman parte de la relación entre México y la UE.

Tras cumplir con este primer trámite diplomático, Moctezuma aseguró que asume la responsabilidad con entusiasmo y con el objetivo de consolidar los lazos que unen a México con Bélgica y Europa.