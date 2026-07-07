Elección de 2027 estrenará cambios en los ayuntamientos

El IETAM inicia preparativos para los comicips del próximo año, en los que se renovarán 43 alcaldías, el congreso local y diputaciones federales

Aunque faltan casi un año para el arranque de las campañas, las autoridades electorales de Tamaulipas ya comenzaron los preparativos para los comicios de 2027, en los que se renovarán las 43 alcaldías, el Congreso local y las diputaciones federales, además de aplicarse por primera vez cambios en la integración de los ayuntamientos.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, informó que el proceso electoral 2026-2027 arrancará formalmente el próximo 13 de septiembre, por lo que el organismo trabaja en la actualización de reglamentos, lineamientos y manuales internos derivados de recientes reformas legales y resoluciones jurisdiccionales.

"El 13 de septiembre iniciamos el proceso electoral 2026-2027. Estamos trabajando intramuros en la actualización de diversos instrumentos reglamentarios derivados de cambios legales y resoluciones jurisdiccionales de procesos anteriores", explicó.

La jornada electoral se celebrará el domingo 6 de junio de 2027, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los integrantes de los 43 ayuntamientos, las diputaciones del Congreso de Tamaulipas y a los diputados federales.

Ramos Charre precisó que, además de los presidentes municipales, los electores renovarán la totalidad de los cabildos, integrados por las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

Uno de los principales cambios para esta elección será la reducción en el número de integrantes de los ayuntamientos, derivada de una reforma aprobada por el Congreso del Estado con el propósito de disminuir el gasto público y fortalecer las políticas de austeridad.

Con las nuevas disposiciones, todos los municipios contarán únicamente con una sindicatura y aquellos con más de 100 mil habitantes tendrán un máximo de 15 regidurías. Asimismo, se establece un límite de cinco regidurías de representación proporcional en los municipios de mayor población.

La modificación impactará principalmente a los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, El Mante, Río Bravo, Altamira, Tampico y Ciudad Madero.

Para la organización del proceso electoral, el Ietam instalará 65 consejos electorales durante febrero de 2027, para lo cual será necesaria la participación de alrededor de 650 ciudadanos, entre consejeros propietarios y suplentes.

El presidente del organismo electoral destacó que, aunque la jornada electoral aún parece lejana, los trabajos técnicos y administrativos ya están en marcha para garantizar el desarrollo de los comicios en los que también continuará vigente la posibilidad de reelección de las presidencias municipales.