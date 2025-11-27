Inician comparecencias de glosa por el segundo informe

Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, el Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Rodríguez, destacó que el trabajo coordinado en materia de seguridad y la voluntad política que ha mostrado el Gobernador Manolo Jiménez Salinas le han permitido a Coahuila consolidarse como una de las entidades más seguras del país.

Este jueves inició el ciclo de comparecencias de la glosa del Segundo Informe del Gobernador Manolo Jiménez, con la presencia del Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el Secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez, y el Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Rodríguez.

Ante diputados de la LXIV Legislatura, Gutiérrez Rodríguez destacó que, con la efectiva coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se ha consolidado un modelo de seguridad que se basa en la cooperación, la confianza y el cumplimiento estricto de la ley.

Señaló que uno de los instrumentos fundamentales para consolidar esta coordinación ha sido la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde semanalmente se reúnen los titulares de las dependencias involucradas y los mandos operativos, siendo presididas por el propio Gobernador Jiménez Salinas.

Destacó que Coahuila ocupa el segundo lugar nacional entre las entidades más seguras, además de ser el segundo estado con la menor tasa de incidencia de homicidios dolosos, y el cuarto con menor incidencia de robo de vehículos.

Agregó que Saltillo, Torreón y Piedras Negras se encuentran, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, entre las ciudades más seguras de México.

“Estamos en un buen posicionamiento en cuestiones y en temas de seguridad, pero no podemos aflojar ni aventar campanas al vuelo ni cantar victoria porque es un tema de minuto a minuto”.

