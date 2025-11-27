Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_11_27_204037_16c8ff044b
Coahuila

Inician comparecencias de glosa por el segundo informe

El Secretario de Seguridad destacó la coordinación estatal y la Mesa para la Paz como clave para reducir homicidios y robos en Coahuila

  • 27
  • Noviembre
    2025

Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, el Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Rodríguez, destacó que el trabajo coordinado en materia de seguridad y la voluntad política que ha mostrado el Gobernador Manolo Jiménez Salinas le han permitido a Coahuila consolidarse como una de las entidades más seguras del país.

Este jueves inició el ciclo de comparecencias de la glosa del Segundo Informe del Gobernador Manolo Jiménez, con la presencia del Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el Secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez, y el Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Rodríguez.

Ante diputados de la LXIV Legislatura, Gutiérrez Rodríguez destacó que, con la efectiva coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se ha consolidado un modelo de seguridad que se basa en la cooperación, la confianza y el cumplimiento estricto de la ley. 

Señaló que uno de los instrumentos fundamentales para consolidar esta coordinación ha sido la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde semanalmente se reúnen los titulares de las dependencias involucradas y los mandos operativos, siendo presididas por el propio Gobernador Jiménez Salinas.

Destacó que Coahuila ocupa el segundo lugar nacional entre las entidades más seguras, además de ser el segundo estado con la menor tasa de incidencia de homicidios dolosos, y el cuarto con menor incidencia de robo de vehículos.

Agregó que Saltillo, Torreón y Piedras Negras se encuentran, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, entre las ciudades más seguras de México.

“Estamos en un buen posicionamiento en cuestiones y en temas de seguridad, pero no podemos aflojar ni aventar campanas al vuelo ni cantar victoria porque es un tema de minuto a minuto”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Mike_Flores_Mesa_Coordinacion_Paz_110895c9ef
Pide Gobierno cerrar filas para aprobar presupuesto de seguridad
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T111942_409_bc27320f28
Finalizan bloqueos por acuerdos con agricultores y transportistas
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T111027_520_ef2eac289e
Consideran incidentes en carretera a Reynosa como hechos aislados
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_28_T142435_614_03d4b17744
Ovidio Guzmán se declara culpable en corte de Estados Unidos
chayanne_cdmx_a5ef05561b
Anuncia Chayanne dos conciertos más en la CDMX en 2026
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_28_T140737_794_938dc8116e
Detectan red de trata de menores en grupo de Facebook
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×