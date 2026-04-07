Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
95a73c6e_7385_47ad_a4df_bfa91f6d6d5c_c986f66651
Coahuila

Inician obra vial en Saltillo con inversión de $2.2 mdp

Rehabilitación en Lomas de Lourdes busca mejorar movilidad y seguridad, con obras que continuarán pese al contexto electoral

  • 07
  • Abril
    2026

Con una inversión de $2.2 millones de pesos, el alcalde Javier Díaz González dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la calle Paseo de los Pumas, en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de la ciudad. Esta obra busca mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial, atendiendo una de las principales solicitudes de los vecinos del sector.

Durante el arranque, autoridades municipales señalaron que, aunque se aproxima el periodo electoral y con ello algunas acciones deberán pausarse conforme a la normativa, el gobierno de Saltillo es consciente de este proceso y se mantendrá respetuoso de los lineamientos establecidos. No obstante, se subrayó que existe una planeación previa que permitirá que los beneficios para la ciudadanía continúen a través de proyectos ya programados.

El alcalde destacó que su administración tiene como prioridad impulsar infraestructura que eleve la calidad de vida de los saltillenses, por lo que aseguró que las obras sociales seguirán siendo una constante. En ese sentido, reiteró que, aun con las restricciones propias del contexto electoral, se buscará que los avances no se detengan y que las familias sigan recibiendo mejoras en su entorno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1934_e32e5e1e45
Saltillo lanza ruta RS-714 para mejorar movilidad urbana
rgser_a53c8cee68
Refrenda Miguel Flores el compromiso de NL con la seguridad
d11e46f930dc72e5944d33362e107068feb9c269_1798444272
Exige México frenar subasta de cuatro piezas mesoamericanas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_08_at_8_48_00_PM_81cf200860
Dan el zarpazo: Tigres vence 2-1 a Seattle en la 'Conca'
Whats_App_Image_2026_04_08_at_8_47_49_PM_37620dd089
Alista automotriz china arranque de operaciones en México
Whats_App_Image_2026_04_08_at_8_15_22_PM_d9ea00393b
Suma IMSS NL a 400 especialistas más a su planta de atención
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×