Coahuila

Instalan cámaras en secundaria para reforzar la seguridad escolar

Esta acción es parte del plan preventivo que busca fortalecer la seguridad dentro y fuera de las instalaciones, así como monitorear los accesos y áreas comunes

  • 29
  • Octubre
    2025

Con el objetivo de garantizar la integridad de alumnos, docentes y personal administrativo, la Escuela Secundaria Técnica No. 74 “José Clemente Orozco” implementó nuevas medidas de seguridad, entre ellas la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia en distintos puntos del plantel.

De acuerdo con la dirección del centro educativo, esta acción forma parte de un plan preventivo que busca fortalecer la seguridad dentro y fuera de las instalaciones, así como monitorear los accesos y áreas comunes durante el horario escolar.

“Queremos brindar un entorno más seguro para nuestros estudiantes y maestros. Las cámaras nos permitirán actuar con mayor rapidez ante cualquier situación y mantener un control más eficiente del ingreso al plantel”, señaló la dirección de la escuela.

Las cámaras fueron colocadas en los pasillos, patios y zonas de acceso principal, con el fin de mantener una supervisión constante sin interferir con las actividades académicas.

Padres de familia reconocieron la medida como positiva, destacando la importancia de aprovechar la tecnología para reforzar la seguridad escolar.

“Como madre me da tranquilidad saber que hay más vigilancia. Es una buena decisión, sobre todo por el bienestar de los jóvenes”, comentó una de las tutoras.

La Secundaria Técnica 74 reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de su comunidad educativa, asegurando que continuará implementando acciones preventivas para mantener un ambiente escolar sano, protegido y en armonía.


