Instalan cámaras de videovigilancia en bares sancionados

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, anunció que los tres bares sancionados en Saltillo han cumplido con el acuerdo de instalar cámaras de videovigilancia, conectándolas al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública.

Instalan cámaras para prevenir situaciones de riesgo

Fernández Montañez hizo un llamado a bares, restaurantes y centros de entretenimiento para que implementen cámaras inteligentes conectadas al C4, con el fin de prevenir situaciones de riesgo y mejorar la seguridad.

Aunque actualmente no existe obligatoriedad legal, se trabaja para que esta medida sea considerada en el Poder Legislativo y en reglamentos municipales.

El fiscal destacó que la seguridad es una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, especialmente para propietarios de estos establecimientos.

Finalmente, hizo un llamado a empresarios de diversos sectores a unirse y formar una red que no solo proteja a las personas, sino que también fortalezca la actividad económica en Coahuila.

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