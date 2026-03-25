Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
instalan_camaras_videovigilancia_bares_sancionados_f3be156321
Coahuila

Instalan cámaras de videovigilancia en bares sancionados

Aunque actualmente no existe obligatoriedad legal, se trabaja para que esta medida sea considerada en el Poder Legislativo

  • 25
  • Marzo
    2026

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, anunció que los tres bares sancionados en Saltillo han cumplido con el acuerdo de instalar cámaras de videovigilancia, conectándolas al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública.

Instalan cámaras para prevenir situaciones de riesgo

Fernández Montañez hizo un llamado a bares, restaurantes y centros de entretenimiento para que implementen cámaras inteligentes conectadas al C4, con el fin de prevenir situaciones de riesgo y mejorar la seguridad.

Aunque actualmente no existe obligatoriedad legal, se trabaja para que esta medida sea considerada en el Poder Legislativo y en reglamentos municipales.

El fiscal destacó que la seguridad es una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, especialmente para propietarios de estos establecimientos.

Finalmente, hizo un llamado a empresarios de diversos sectores a unirse y formar una red que no solo proteja a las personas, sino que también fortalezca la actividad económica en Coahuila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_25_at_9_51_02_PM_1_5f0e622e72
Choque en autopista Saltillo-Monterrey deja tres lesionados
Javier_Diaz_8488e96bd9
Comienza Operativo Vacacional de Semana Santa en Saltillo
refuerzan_seguridad_con_rehabilitacion_del_cuartel_grs_ce2b61a931
Refuerzan seguridad con rehabilitación de cuartel del GRS
publicidad

Últimas Noticias

jefe_hezbola_denuncia_planes_gran_israel_9cfeb4760c
Jefe de Hezbolá denuncia planes para crear un 'Gran Israel'
milei_cjng_5e38559f74
Designa Argentina al CJNG como organización terrorista
francia_india_ormuz_567b65cb49
Francia e India pactan proteger el estrecho de Ormuz ante bloqueo
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
publicidad
×