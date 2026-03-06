Instalan vallas en el Zócalo antes de la marcha del 8M en CDMX

Autoridades de la Ciudad de México reforzaron las medidas de seguridad en el Zócalo capitalino y en distintos puntos del Centro Histórico previo a la marcha del 8 de marzo (8M), con motivo del Día Internacional de la Mujer, una de las movilizaciones más numerosas que se realizan cada año en la capital del país.

En los días previos a la protesta, trabajadores instalaron vallas metálicas de varios metros de altura alrededor de edificios históricos y sedes gubernamentales, principalmente frente a Palacio Nacional, con el objetivo de proteger la infraestructura y prevenir posibles daños durante la jornada.

Instalan vallas en el Zócalo y el Centro Histórico

Las estructuras metálicas fueron colocadas en diversos puntos del primer cuadro de la ciudad, incluyendo zonas cercanas a la Catedral Metropolitana y calles aledañas al Zócalo. Estas medidas forman parte de un operativo preventivo que las autoridades capitalinas implementan cada año ante la magnitud de la movilización.

Además de los edificios gubernamentales, comercios, hoteles y restaurantes del Centro Histórico también comenzaron a proteger sus fachadas con tablas de madera y estructuras provisionales para evitar afectaciones en caso de incidentes durante la protesta.

Operativo de seguridad durante la movilización

Como parte del dispositivo de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció el despliegue de aproximadamente 400 mujeres policías que acompañarán la marcha a lo largo del recorrido.

Las agentes estarán distribuidas en distintos puntos de la movilización con la finalidad de brindar apoyo a las manifestantes, orientar a la población y actuar únicamente en situaciones de riesgo. Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar la seguridad de participantes, peatones y comerciantes.

Ruta de la marcha del 8M

La movilización está prevista para comenzar alrededor del mediodía con la concentración de distintos contingentes en Paseo de la Reforma, desde donde avanzarán hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

El recorrido tradicional incluye puntos emblemáticos como el Ángel de la Independencia, Avenida Juárez y el primer cuadro del Centro Histórico, donde al final del trayecto suelen realizarse pronunciamientos y actos simbólicos por parte de colectivos feministas.

Una movilización para exigir justicia e igualdad

La marcha del 8 de marzo se ha convertido en una de las expresiones sociales más importantes en México. Cada año, miles de mujeres salen a las calles para exigir justicia para víctimas de feminicidio, acciones contra la violencia de género y el respeto a los derechos de las mujeres.

Debido a la gran participación que registra esta protesta, autoridades capitalinas implementan operativos preventivos y medidas de protección en edificios públicos y monumentos históricos, con el objetivo de permitir el desarrollo de la manifestación y resguardar la infraestructura del Centro Histórico.

