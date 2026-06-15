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Coahuila

Instalan nuevo equipo eléctrico en Palmares y Las Brisas

De acuerdo con la información proporcionada, la modernización del sistema forma parte de las labores de mantenimiento y actualización de la red

  • 15
  • Junio
    2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó la instalación de nuevo equipo eléctrico en los fraccionamientos Palmares y Las Brisas como parte de acciones para fortalecer la infraestructura energética en la zona.

Los trabajos buscan mejorar la calidad del servicio y atender las fallas que vecinos de ambos sectores han reportado durante las últimas semanas, periodo en el que se registraron interrupciones recurrentes en el suministro eléctrico.

De acuerdo con la información proporcionada, la modernización del sistema forma parte de las labores de mantenimiento y actualización de la red que abastece a estas colonias.

Habitantes de Palmares y Las Brisas habían manifestado inconformidad por los constantes apagones registrados en fechas recientes, situación que afectó actividades cotidianas en hogares y comercios.

Como parte de las maniobras para la instalación del nuevo equipo, este lunes se realizó un corte programado en el suministro eléctrico entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Las autoridades informaron previamente sobre la suspensión temporal del servicio y señalaron que la medida era necesaria para permitir la ejecución segura de los trabajos en la red eléctrica.


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