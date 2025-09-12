Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_12_T132201_057_f911bcf0db
Coahuila

Instalan Comité Promotor de Inversiones con proyectos

Durante la sesión, se resaltó que el comité dará mayor certeza a inversionistas al contar con un espacio formal de vinculación con ambos gobiernos

  • 12
  • Septiembre
    2025

Con la participación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, autoridades estatales, legisladores y representantes del sector privado, este viernes se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno la instalación del Comité Promotor de Inversiones en Coahuila, mecanismo de coordinación público-privada diseñado para identificar, atraer y dar seguimiento a proyectos estratégicos.

El comité forma parte del Plan México 2024–2030 y busca establecer un espacio permanente de diálogo entre los tres niveles de gobierno y el sector empresarial. 

Su objetivo central es acelerar la toma de decisiones en torno a inversiones, coordinar proyectos de infraestructura clave y dar seguimiento efectivo a iniciativas que impacten en la generación de empleos y competitividad regional.

Entre sus funciones principales se encuentra reunir un portafolio de proyectos estatales con alto potencial productivo, atender cuellos de botella relacionados con trámites, permisos o temas logísticos, y activar encadenamientos con proveedores locales a través de programas como Hecho en México, lo que permitirá a empresas coahuilenses incorporarse a cadenas de valor más amplias.

Durante la sesión se destacó que este comité dará mayor certeza a inversionistas y empresarios al contar con un espacio formal de vinculación directa con el gobierno estatal y federal. 

Además, permitirá coordinar acciones estratégicas en sectores clave como la industria automotriz, la metalurgia, la ganadería y la conectividad carretera.

314ca9fe-a14f-438d-ad3d-c9104142ab33.jpg

En esta primera reunión se presentaron los proyectos que el estado considera prioritarios: la instalación de polos de desarrollo económico en las regiones Centro y Carbonífera, la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA), el programa ganadero con una bolsa de 650 millones de pesos y la ampliación de la carretera 57 a cuatro carriles en el tramo Saltillo–Monclova.

El gobernador Manolo Jiménez subrayó que la instalación de este comité representa una oportunidad para acelerar inversiones y recuperar la dinámica económica de zonas que requieren nuevos detonadores de crecimiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_29_36_PM_21589a89ce
Tras resolver broncas, voy de bajadita: Samuel
Whats_App_Image_2025_09_12_at_3_45_14_PM_1_c6808736da
Da Monterrey la medalla Diego de Montemayor a Fernando Canales
cox_tyler_0fc422acb7
'Recé para que asesino de Kirk no fuera de Utah': gobernador
publicidad

Últimas Noticias

20250913_003205_4d7f782415
Oasis tiene una noche 'supersónica' en su regreso a México
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_88ba656913
Rayadas alza la cara y derrota a Toluca por la mínima
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_ef7edd1f95
Confirman autoridades el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_30_37_PM_1_7a7ceb21eb
Anuncia Samuel subsidio extra para tener casas en $665,000 pesos
publicidad
×