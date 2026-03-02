Instalan más de 200 panorámicos contra agentes del ICE por EUA

Más de 200 panorámicos publicitarios contra el Servicio del ICe fueron instalados en distintas ciudades de Estados Unidos.

Esto ocurrió en el marco de una campaña que critica el alto coste que sus violentos operativos tienen para los contribuyentes, se instalaron en 31 localidades, entre ellas Boston, Chicago, Los Ángeles o San Antonio, durante las próximas cuatro semanas.

"Durante demasiado tiempo, nuestro gobierno ha priorizado la instalación de jaulas y la inversión de miles de millones en un aparato de control de inmigración que ha dejado a familias destrozadas y comunidades aterrorizadas", dijo en un comunicado.

Muestran despliegues operativos en publicidad

En los carteles se observan imágenes de agentes del ICE arrestó a varias personas durante los operativos migratorios o portando armas de guerra.

De acuerdo con la cofundadora del Comité de Apoyo Mijente, Marisa Franco, en estas imágenes se muestra como los opertivos migratorios se despliegan en las distintas zonas.

"Millones de estadounidenses viven al día, pero esta violenta agencia sigue operando con un cheque en blanco. Es evidente que estas decisiones no nos brindan mayor seguridad ni tienen ningún impacto en mejorar nuestra seguridad económica. Nuestras vallas publicitarias ponen de relieve estas decisiones y exigen un camino diferente", explicó.

Otros carteles comparan el gasto en material bélico para el ICE con los 17 millones de personas que podrían perder la cobertura de salud del programa Medicaid por los recortes presupuestarios del Gobierno del presidente Donald Trump.

Comentarios