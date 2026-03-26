Instalan módulos de orientación en el aeropuerto por el Mundial

Ante el incremento de visitantes por los partidos de repechaje rumbo al Mundial de Futbol 2026, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, habilitó módulos de orientación turística en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Se trata de cuatro espacios de atención ubicados en las zonas de llegada de las distintas terminales, donde personal brinda información a viajeros nacionales e internacionales sobre destinos, actividades, transporte y servicios disponibles en el estado.

Estos módulos operarán del 26 al 31 de marzo, fechas en las que se prevé una mayor afluencia de turistas por los encuentros deportivos.

Además de orientar a los visitantes, los puntos buscan facilitar su movilidad desde el primer momento, ofreciendo recomendaciones prácticas para su estancia en la ciudad y otros municipios de Nuevo León.

¿Qué partidos del Mundial habrá en Monterrey?

Fase de grupos

Domingo, 14 de junio 2026

Partido 12 – Suecia/Polonia vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey

Sábado, 20 de junio 2026

Partido 36 – Túnez vs Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Miércoles, 24 de junio 2026

Partido 54 – Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey

Dieciseisavos de final

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

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