Coahuila

Madres buscadoras instalan antimonumento en la Plaza de Armas

La intención es que el Árbol de la Esperanza se mantenga como un espacio de memoria y resistencia, donde las familias puedan reunirse

  • 08
  • Marzo
    2026

Integrantes de los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM) instalaron este domingo un antimonumento (una vela de plástico con luz artificial) en el Árbol de la Esperanza, ubicado en la Plaza de Armas de Saltillo, como parte de las actividades realizadas en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Instalan antimonumento en el Árbol de la Esperanza en Saltillo

238c3a83-0717-4329-9c73-25ce423f02f6.jpeg

El proyecto fue elaborado por Luis Gerardo García Guevara, quien indicó que próximamente se buscará hacer un pebetero para que se ilumine de forma permanente el llamado Árbol de la Esperanza.

Durante la concentración, Diana Iris, madre de Daniel Cantú, explicó que este símbolo busca representar una luz de esperanza que mantenga viva la búsqueda de personas desaparecidas y recordar que las familias continúan exigiendo verdad y justicia.

Familias buscadoras piden mantener viva la búsqueda

34760760-67b9-47f9-a72a-4fcc40928932.jpeg

Señaló que el antimonumento simboliza una luz que guía la búsqueda en vida de sus seres queridos, además de representar el anhelo de miles de familias que esperan volver a abrazar a quienes aún no regresan a casa.

“Este proyecto busca representar una luz simbólica para que continúe la búsqueda en vida y también enviar un mensaje a las autoridades para que continúen trabajando y las personas desaparecidas puedan regresar a sus hogares”, expresó.

La activista agregó que el memorial también honra a las madres buscadoras que fallecieron sin lograr encontrar a sus hijos, quienes, dijo, dejaron un camino de lucha que hoy continúa con las nuevas generaciones de familias buscadoras.

Buscan que el espacio sea un lugar de memoria y resistencia

Indicó que la intención es que el Árbol de la Esperanza se mantenga como un espacio de memoria y resistencia, donde las familias puedan reunirse para recordar a sus seres queridos y visibilizar la problemática de desapariciones en Coahuila.

b5a51c4f-05d5-4f8e-9782-04d548a7994e.jpeg


