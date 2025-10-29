Cerrar X
Coahuila

Instalan módulo en aeropuerto de Ramos Arizpe para vuelo a CDMX

El inicio de operaciones del nuevo vuelo Saltillo–Ciudad de México (AIFA), está programado para despegar este viernes 31 de octubre a las 6:15 de la tarde

  • 29
  • Octubre
    2025

El Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe concluyó la instalación del módulo de Viva Aerobús, previo al inicio de operaciones del nuevo vuelo Saltillo–Ciudad de México (AIFA), programado para despegar este viernes 31 de octubre a las 6:15 de la tarde y arribar a las 19:55 horas.

Personal aeroportuario informó que ya se encuentran listas las áreas destinadas a documentación de pasajeros, bandas de equipaje, posiciones de aeronaves y estacionamiento, con el objetivo de garantizar una operación ordenada durante el primer día de vuelos comerciales.

En los últimos días se llevaron a cabo trabajos de reacondicionamiento del área de abordaje, señalización y ampliación del estacionamiento, con la habilitación de 210 nuevos cajones. También se reubicaron los módulos de renta de autos para mejorar la movilidad dentro del aeropuerto.

modulo-aeropuerto-saltillo1.jpeg

Además, se instalarán máquinas expendedoras para servicio inmediato a los pasajeros, mientras se concretan las negociaciones para reabrir el Oxxo dentro del recinto aeroportuario.

Las autoridades recordaron que los viajeros deben presentarse al menos una hora antes de la salida del vuelo para completar su proceso de documentación.

Con esta nueva ruta, operada por Viva Aerobús, Ramos Arizpe retoma vuelos comerciales regulares, conectando nuevamente al sureste de Coahuila con la capital del país a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).


