Coahuila

Instalan el pino navideño en Plaza de Armas en Saltillo

Inicia la instalación del pino navideño en la Plaza de Armas de Saltillo; aún no se revela la temática ni la fecha de encendido

  • 17
  • Noviembre
    2025

Este lunes comenzó la instalación del monumental pino navideño en la Plaza de Armas de Saltillo, aunque aún se desconoce la temática de su decoración para este 2025.

Desde tempranas horas, se colocaron vallas metálicas alrededor de la plaza para facilitar las maniobras de ensamblaje de la pesada estructura del pino. El equipo de Info7 también observó la llegada de grandes esferas que adornarán el árbol.

Hasta el momento, no se ha especificado cuánto tiempo tomará la colocación del árbol. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se anuncie la fecha del encendido, que podría coincidir con el próximo 24 de noviembre, día en que el gobernador del estado presentará su segundo informe.

Además, se anticipa que no solo la Plaza de Armas, sino también el Paseo Capital, lucirán decorados con motivo de la Navidad.


