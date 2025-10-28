Cerrar X
Coahuila

Instalan centro de acopio en el Mercado Nuevo Saltillo

El administrador del Mercado Nuevo Saltillo informó que gracias al apoyo de los saltillenses ya se logró enviar un camión cargado con víveres

  • 28
  • Octubre
    2025

En solidaridad con las familias afectadas por las recientes contingencias en el estado de Veracruz, comerciantes y locatarios del Mercado Nuevo Saltillo instalaron un centro de acopio en el interior del recinto, logrando una excelente respuesta por parte de la ciudadanía.

El administrador del Mercado Nuevo Saltillo informó que gracias al apoyo de los saltillenses ya se logró enviar un camión cargado con víveres y artículos de primera necesidad hacia los damnificados, y que la colecta continúa abierta para quienes deseen sumarse a esta causa.

“La gente ha respondido con el corazón. Recibimos muchísimos donativos y ya mandamos un camión lleno, pero seguimos invitando a la ciudadanía a que se acerque. Toda ayuda cuenta”, expresó el administrador.

Entre los artículos que aún se pueden donar se encuentran cobertores, comida enlatada, botellas de agua, productos de higiene personal, papel sanitario, toallas femeninas, pañales, ropa limpia y calzado en buen estado.

El administrador señaló que el acopio se realiza directamente en las instalaciones del Mercado Nuevo Saltillo, desde donde posteriormente se trasladan los apoyos al centro de acopio de la Clínica 2 del IMSS, para su envío a Veracruz.

“Es un esfuerzo de todos. Los comerciantes se organizaron, los clientes participaron y ahora estamos viendo cómo la solidaridad de Saltillo se traduce en esperanza para otras familias que lo necesitan”, agregó.

El centro de acopio permanecerá abierto durante los próximos días, y las autoridades del mercado reiteraron su agradecimiento a la población por su generosidad y compromiso con quienes atraviesan momentos difíciles.


