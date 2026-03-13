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Coahuila

Instalan tinaco gigante por desabasto de agua en Saltillo 2000

El tinaco comunitario ya cuenta con varias llaves instaladas para facilitar que las personas puedan surtirse; sin embargo, habitantes señalaron que está vacío

  • 13
  • Marzo
    2026

Ante los problemas de falta de presión en el suministro de agua que enfrentan habitantes de la colonia Saltillo 2000, fue instalado un tinaco de gran capacidad para apoyar a las familias afectadas.

La estructura fue colocada en el cruce de las calles Museo del Desierto y Palacio de Justicia, como una medida emergente para que los vecinos puedan abastecerse mientras se resuelve la situación del servicio.

Instalan tinaco comunitario por baja presión de agua

Vecinos del sector señalaron que, aunque la medida puede parecer inusual, representa una alternativa ante la dificultad que enfrentan para llenar los tinacos en sus viviendas debido a la baja presión del agua.

“Peor sería no tener nada”, comentaron algunos residentes, quienes ya comenzaron a acudir al punto para obtener agua.

Vecinos esperan que se solucione la presión en la red

El tinaco comunitario ya cuenta con varias llaves instaladas para facilitar que las personas puedan surtirse; sin embargo, habitantes señalaron que aún no ha sido llenado.

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La principal demanda de los vecinos es que se solucione el problema de presión en la red, para que el agua llegue de manera normal a los hogares y las familias de Saltillo 2000 dejen de enfrentar dificultades por el desabasto.


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