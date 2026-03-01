Instalan bordo en bulevar José Narro Robles ante accidentes

Con el objetivo de obligar a los automovilistas a reducir la velocidad, este fin de semana iniciaron los trabajos de construcción de un bordo sobre el bulevar José Narro Robles, al norte de la ciudad.

La medida busca garantizar una circulación más segura en ambos sentidos de esta importante vialidad, donde el exceso de velocidad ha sido una preocupación constante.

Tránsito vehicular se normalizará el próximo lunes

La nueva estructura se localiza estratégicamente frente al acceso de la iglesia conocida como "Los Juaninos".

Según los reportes de las cuadrillas de trabajo, se estima que las labores de construcción y señalización queden totalmente concluidas para este lunes, permitiendo que el flujo vehicular se normalice con la nueva restricción de velocidad.

Esta obra responde directamente a una petición ciudadana realizada por los habitantes del sector.

Los vecinos manifestaron su preocupación ante la recurrencia de accidentes viales en la zona, señalando que algunos percances han sido tan graves que incluso han provocado el derribo de postes de electricidad, poniendo en riesgo a peatones y residentes.

Con la instalación de este reductor de velocidad, las autoridades esperan disminuir los incidentes de tránsito y proteger la infraestructura urbana. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y estar atentos a la nueva señalización al transitar por el área para evitar cualquier



