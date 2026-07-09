Instalan nuevo resonador magnético en el IMSS de Torreón

La UMAE No. 71 del IMSS en Torreón cuenta con un nuevo resonador magnético de última generación que reduce hasta el 50 % el tiempo de estudio

Los pacientes que requieren una resonancia magnética en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. El IMSS 71 en Torreón podrá obtener diagnósticos en menor tiempo con la entrada en operación de un nuevo resonador de última generación, capaz de reducir hasta en un 50 por ciento la duración de los estudios y aumentar la capacidad de atención del hospital.

La responsable del área de Imagenología, Dalia Presas Pichardo, informó que el nuevo equipo, Philips Ingenia Ambition X, incorpora inteligencia artificial para optimizar la adquisición de imágenes, mejorar su resolución y disminuir significativamente el tiempo que permanece el paciente dentro del resonador.

Explicó que, dependiendo del tipo de estudio, los protocolos ahora podrán realizarse en 15 a 30 minutos, prácticamente la mitad del tiempo que requerían con el equipo anterior, además de generar imágenes con una resolución hasta cuatro veces mayor, lo que facilita diagnósticos más precisos.

La nueva tecnología permitirá incrementar la capacidad de atención de la UMAE No. 71 hasta 32 pacientes por día, lo que equivale a un promedio de 200 resonancias magnéticas por semana, reduciendo los tiempos de espera para pacientes hospitalizados, de urgencias y consulta especializada.

El médico radiólogo José Israel Acosta Urióstegui explicó que la resonancia magnética utiliza un potente campo magnético para obtener imágenes detalladas de órganos y tejidos, lo que resulta fundamental para detectar enfermedades neurológicas, oncológicas, traumatológicas y de medicina interna.

Destacó que el nuevo resonador será especialmente útil en la atención de emergencias, como los pacientes con sospecha de un evento vascular cerebral, ya que permitirá identificar con mayor rapidez las características del padecimiento y definir el tratamiento oportuno.

Además de mejorar la capacidad diagnóstica, el equipo incorpora sistemas de seguridad con detección de metales para disminuir riesgos durante la realización de los estudios.

La UMAE No. 71 es un hospital de referencia para pacientes de Coahuila, Durango y Chihuahua, por lo que la incorporación de esta tecnología fortalecerá la atención de alta especialidad para miles de derechohabientes del norte del país.