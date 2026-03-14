Instalan cámaras para frenar tiraderos en Torreón

Los contenedores de basura ubicados en la colonia Hogares Ferrocarrileros se habían convertido en tiraderos públicos y focos de contaminación, por lo que autoridades municipales emprendieron acciones para evitar que personas ajenas al sector los utilicen, entre ellas la instalación de cámaras de vigilancia que permitirán identificar y sancionar a los responsables.

La intervención se realizó a petición de los propios vecinos de la colonia, la cual está conformada principalmente por andadores donde el camión recolector no puede ingresar, motivo por el que se colocaron cuatro contenedores en puntos cercanos para el depósito de residuos.

El director de Servicios Públicos de Torreón, Fernando Villarreal Cuéllar, explicó que el problema surgió porque habitantes de otros sectores e incluso propietarios de negocios cercanos comenzaron a utilizar estos depósitos para deshacerse de sus residuos, lo que provocaba que se saturaran rápidamente.

De acuerdo con el funcionario, entre quienes tiraban basura en el lugar se detectaron comercios ubicados en el Paseo de la Rosita, particularmente establecimientos de comida.

Ante esta situación, la dependencia municipal, junto con el Departamento de Limpieza, rotuló los contenedores con advertencias para restringir su uso exclusivamente a los residentes de la colonia.

En los depósitos se colocaron mensajes que señalan que el contenedor es de uso exclusivo para los habitantes del sector y que cualquier persona ajena sorprendida depositando basura podrá recibir una multa que inicia en $10,000 pesos, además del retiro de su vehículo —incluidos carromatos o triciclos— y su puesta a disposición de las autoridades de seguridad pública.

Asimismo, se advirtió que los negocios que sean detectados utilizando estos contenedores podrían ser clausurados de manera inmediata, medida que se aplicará con el apoyo de la Dirección de Inspección y Verificación.

Como parte de las acciones para evitar el mal uso de los depósitos, también se habilitó un número de WhatsApp para que los ciudadanos reporten irregularidades.

Villarreal Cuéllar añadió que, además de las cámaras de vigilancia instaladas en el área, los propios vecinos se organizaron para realizar guardias y detectar a quienes intenten utilizar de manera indebida los contenedores de basura.

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