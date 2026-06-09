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Coahuila

Instalará UAdeC pantalla para ver el partido de México

La institución organizará una convivencia en Campo Redondo, donde se instalará una pantalla gigante para que la comunidad pueda seguir la inauguración

  • 09
  • Junio
    2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) convocó a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios a reunirse en Campo Redondo para seguir la inauguración de la Copa Mundial de Futbol y el primer partido de la Selección Mexicana, informó el rector Octavio Pimentel Martínez.

El rector explicó que, debido a que la institución se encuentra en periodo de exámenes ordinarios y extraordinarios, no se ha tomado una decisión general sobre modificaciones de horarios académicos, ya que cada facultad y escuela mantiene calendarios distintos de evaluaciones.

Señaló que la administración universitaria sostendrá reuniones con directores de los planteles para analizar la situación particular de cada unidad académica y evitar que cualquier ajuste afecte el desarrollo de los exámenes programados.

No obstante, anunció que la UAdeC organizará una convivencia en el jardín de Campo Redondo, donde se instalará una pantalla gigante y equipo de sonido para que la comunidad universitaria pueda seguir tanto la ceremonia inaugural como el encuentro de México frente a Sudáfrica.

De acuerdo con lo informado, la convocatoria está programada para iniciar a las 12:00 horas, una hora antes del partido de la Selección Mexicana. Además, indicó que se prevé la asistencia de funcionarios universitarios, directivos y estudiantes.

Pimentel Martínez agregó que en las unidades académicas de otras regiones del estado serán las coordinaciones correspondientes quienes determinen la forma en que participarán en esta actividad, tomando en cuenta las condiciones académicas y los exámenes programados en cada campus. 


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