Instalará gobierno techumbres en dos secundarias de Ramos Arizpe

El Gobierno del Estado repondrá las techumbres que fueron retiradas recientemente en dos secundarias de Ramos Arizpe, luego de que presentaran daños estructurales que representaban un riesgo para estudiantes y personal, informó el director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Julio Long.

Las estructuras desmontadas corresponden a la Escuela Secundaria Técnica número 82, ubicada en la colonia Fidel Velázquez, y a la Escuela Secundaria número 3 “Carlos Alberto Madrazo Becerra”, en la colonia Villasol.

Julio Long explicó que el retiro se realizó tras detectar afectaciones estructurales en ambos techos, en un proceso que, aseguró, se llevó a cabo en coordinación con padres de familia, personal docente y el municipio.

Detalló que antes del desmontaje se realizaron asambleas informativas para exponer los riesgos y socializar la decisión, con el objetivo de priorizar la seguridad de la comunidad escolar.

El funcionario señaló que tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de Ramos Arizpe entrarán de manera conjunta a la reposición de ambas techumbres, esta vez con apego a las especificaciones técnicas y normativas vigentes.

Indicó que cada nueva estructura podría requerir una inversión de entre 2.5 y 3 millones de pesos, dependiendo de las dimensiones y características de cada plantel, al tratarse de obras que deben cumplir con criterios de seguridad y calidad.

Añadió que, por ahora, solo se tienen identificados estos dos casos en Ramos Arizpe, aunque el ICIFED mantiene una revisión en los 38 municipios del estado para detectar otras techumbres que pudieran representar un riesgo.

Además, informó que el programa anual contempla alrededor de 80 techumbres estructurales en Coahuila, con una inversión global estimada de entre 100 y 120 millones de pesos, las cuales se ejecutarán de manera gradual durante el año.

Finalmente, precisó que las obras podrían comenzar en los próximos meses, conforme avancen los procesos de licitación y asignación, con la meta de concluirlas dentro del presente ejercicio fiscal.

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