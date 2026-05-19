Coahuila alista urnas electrónicas para elecciones locales

El proceso electoral de 2026 en Coahuila avanza con nuevas herramientas tecnológicas. Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la instalación de urnas electrónicas en casillas especiales del estado para una prueba piloto vinculante, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) realizó este domingo el primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con miras a la renovación del Congreso local.

La consejera electoral del INE, Carla Humphrey, informó que el voto electrónico será implementado el próximo 7 de junio mediante la instalación de urnas electrónicas en 15 casillas especiales de Coahuila, luego de que el sistema obtuvo el aval técnico y de seguridad para su operación.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la funcionaria detalló que el área informática del INE y el ente verificador externo, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), validaron la versión 7.6.0.4 del sistema de votación electrónica, además de emitir el visto bueno en materia de seguridad y operatividad.

Humphrey señaló que el software demostró “madurez e integridad técnica” para su despliegue durante la jornada electoral, por lo que las urnas electrónicas serán enviadas a Coahuila en los próximos días.

Las casillas especiales donde se utilizará esta modalidad estarán ubicadas en municipios estratégicos como Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón, principalmente para atender a personas electoras que se encuentren fuera de la sección electoral que les corresponde.

El anuncio forma parte de las acciones del INE orientadas a fortalecer mecanismos de votación no presenciales o asistidas rumbo a la elección local de 2026, en la que se renovará el Congreso del Estado.

IEC pone a prueba el PREP

De manera paralela, el Instituto Electoral de Coahuila llevó a cabo el primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, con el objetivo de garantizar una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad durante la jornada electoral.

El ejercicio fue encabezado por el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, junto con integrantes de la Comisión de Innovación e Informática, quienes supervisaron el funcionamiento operativo del sistema encargado de difundir los resultados preliminares de la elección de diputaciones locales en los 16 distritos electorales del estado.

En el simulacro participaron representantes del INE, partidos políticos, personal técnico del organismo electoral, integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP y especialistas del Tecnológico de Monterrey, institución responsable de auditar el funcionamiento del programa.

Durante la prueba fueron procesadas 4,319 actas, incluidas las correspondientes al voto anticipado y al de personas en prisión preventiva. Para ello, se habilitaron centros de captura, verificación y transmisión de datos en toda la entidad, con la participación de cientos de coordinadores, capturistas y asistentes electorales.

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