Coahuila

Autoridades de Saltillo intensifican vigilancia en colonias

Durante ambos recorridos se establecieron compromisos para intensificar los operativos de vigilancia y avanzar en la instalación de cámaras de videovigilancia

  • 12
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y atender de manera directa las necesidades de la población, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, recorrió diversas colonias del sur de la ciudad. La actividad se realizó siguiendo las indicaciones del alcalde Javier Díaz González, buscando mantener un contacto cercano con los vecinos y fortalecer la vigilancia en estas zonas.

El primer recorrido tuvo lugar en la colonia Lomas del Refugio, donde el comisionado escuchó las inquietudes de los habitantes y recogió propuestas para mejorar la seguridad.

Posteriormente, se trasladó a la colonia Las Haciendas, acompañado del diputado local del distrito Álvaro Moreira Valdés y del coordinador de gestiones en la zona, Osvaldo Aguilar, para dialogar con los residentes y conocer de primera mano sus preocupaciones.

Durante ambos recorridos se establecieron compromisos para intensificar los operativos de vigilancia y avanzar en la instalación de cámaras de videovigilancia, con el propósito de prevenir delitos y proteger a las familias. 

Las autoridades destacaron que la colaboración con la ciudadanía es clave para mantener a Saltillo como una ciudad segura y reforzar la presencia policial en los sectores más vulnerables. 


