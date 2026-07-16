Intensifican bacheo en rutas del transporte público de Victoria

La jornada de este miércoles también contempló trabajos sobre el bulevar Emilio Portes Gil, desde la calle Zeferino Fajardo hasta el libramiento Naciones Unidas

El Ayuntamiento de Victoria reforzó el programa de bacheo en avenidas y colonias de la capital, aprovechando la disminución del tránsito vehicular derivada del periodo vacacional en instituciones educativas y dependencias de gobierno.

Como parte de estas acciones, cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio rehabilitaron el pavimento deteriorado en una de las principales rutas del transporte público, ubicada sobre el bulevar Praxedis Balboa, en el tramo que va de Fidel Velázquez a la avenida Tenochtitlan, vialidad que conecta con la Torre Bicentenario de Gobierno.

La jornada de este miércoles también contempló trabajos sobre el bulevar Emilio Portes Gil, desde la calle Zeferino Fajardo hasta el libramiento Naciones Unidas.

Además, se llevó a cabo la reposición de pavimento asfáltico en las calles 28 y 29 Abasolo, en las zanjas intervenidas por la COMAPA para la sustitución de líneas de agua.

Las cuadrillas municipales también realizaron labores de rastreo, limpieza y nivelación para mejorar la movilidad en el área verde y la calle Escuela Anexa de la colonia Emilio Caballero, así como en la calle Hidalgo de la colonia Miguel Alemán y en el camino del ejido Fuerte de Portes Gil.