Intensifican retiro de vehículos abandonados en Altamira

El director de Tránsito precisó que las inspecciones se realizan de manera constante en distintos sectores del municipio, principalmente en zonas como Miramar

Ante la proliferación de vehículos abandonados en la vía pública, que representan riesgos de inseguridad, insalubridad y obstrucción vial, la Dirección de Tránsito Municipal ha intensificado las acciones de notificación para que los propietarios los retiren voluntariamente.

El director de tránsito en Altamira Santiago Cerecedo Maya, explicó que este programa de retiro de “carros chatarra” se mantiene activo de manera permanente desde 2022, periodo en el que se han retirado decenas de unidades tanto por intervención de la autoridad, como de manera voluntaria por parte de los propietarios, tras ser notificados.

Explicó que en una primera etapa se otorga un plazo de hasta cinco días para que los dueños procedan a mover los vehículos antes de aplicar sanciones.

Dijo que las notificaciones emitidas incluyen el fundamento legal del reglamento de tránsito vigente, el cual establece que ningún vehículo puede permanecer por tiempo prolongado en estado de abandono sobre la vía pública.

En caso de incumplimiento, los propietarios pueden hacerse acreedores a multas económicas y al pago del servicio de grúa, lo que representa el mayor costo del procedimiento.

El director de Tránsito precisó que las inspecciones se realizan de manera constante en distintos sectores del municipio, principalmente en zonas como Miramar, Altamira Centro y Centro Norte, además de atender reportes ciudadanos de forma inmediata.

Asimismo, destacó que el programa busca atender tres ejes principales: seguridad, salud pública y fluidez vial.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar vehículos abandonados, ya que la estrategia prioriza la colaboración social para evitar sanciones y contribuir a mantener una ciudad más ordenada y segura.