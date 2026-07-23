Investigan deuda de $2,000 millones en SIMAS Torreón

El Municipio pidió una auditoría especial para revisar el origen del pasivo, detectar posibles irregularidades y sanear las finanzas del organismo

Una deuda superior a los $2,000 millones de pesos mantiene bajo presión las finanzas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, por lo que el Gobierno Municipal solicitó una auditoría especial para esclarecer cómo se originó ese pasivo y determinar si existieron irregularidades en su manejo.

El alcalde Miguel Riquelme informó que el monto acumulado corresponde a compromisos financieros heredados de administraciones anteriores, por lo que consideró indispensable revisar a detalle la forma en que se generaron y el destino de los recursos del organismo operador.

Precisó que, del total de la deuda, alrededor de $400 millones de pesos corresponden a un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el suministro de energía eléctrica, mientras que el resto deriva principalmente de obligaciones pendientes con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el pago de derechos de extracción.

El presidente municipal indicó que la magnitud del pasivo compromete la estabilidad financiera del SIMAS, por lo que su administración busca conocer las causas que provocaron su crecimiento y establecer si existieron omisiones o un manejo inadecuado de los recursos públicos.

Por ello, informó que se solicitó la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) para practicar una auditoría especial que permita revisar la integración de la deuda, verificar la legalidad de las operaciones realizadas y, en caso de detectar anomalías, fincar las responsabilidades administrativas o legales que correspondan.

Riquelme agregó que, de manera paralela a la revisión, el Ayuntamiento buscará establecer mecanismos de negociación con los acreedores para reducir el impacto financiero y avanzar en el saneamiento de las finanzas del organismo operador del agua.

El presidente municipal aseguró que su gobierno mantendrá total disposición para colaborar con las autoridades fiscalizadoras y brindar toda la información necesaria para que la revisión se realice con transparencia.

Asimismo, afirmó que los compromisos financieros del SIMAS son susceptibles de negociación, por lo que su administración buscará establecer acuerdos con las instancias acreedoras para sanear gradualmente las finanzas del organismo y garantizar la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

Finalmente, indicó que será la ASEC la instancia encargada de determinar si existieron irregularidades durante la gestión de Jorge Escalante, quien fue destituido del organismo por el alcalde Xavier Herrera, así como de establecer, en caso de acreditarse anomalías, las responsabilidades administrativas o legales que correspondan.