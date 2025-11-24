IP de Coahuila exige seguridad en las carreteras

La iniciativa privada de Coahuila cerró filas con el paro nacional convocado por agricultores y transportistas para este lunes, y aseguró que la jornada no pondrá en jaque a las empresas del estado.

Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), afirmó que los diversos sectores empresariales se anticiparon al impacto que podría generar la protesta y llevan semanas preparándose.

“Todas las empresas hoteleras, comerciales y manufactureras ya saben que se va a paralizar el transporte”, dijo. “Desde que se anunció el paro, hace unos 20 días, se hicieron los ajustes necesarios”.

Según Dávila, las áreas de logística de las compañías actuaron con previsión: pedidos adelantados, inventarios reforzados y mercancía despachada desde el fin de semana, con el fin de evitar interrupciones en las operaciones.

“No pueden salir ahora con el cuento de que no tienen material para trabajar”, sostuvo. “Toda la materia prima se pidió a tiempo, y lo que debía enviarse el lunes se mandó desde sábado y domingo”.

El líder empresarial calificó el paro como una acción urgente y justificada, especialmente para los transportistas, quienes —dijo— enfrentan un escenario de violencia creciente en las carreteras del país.

Dávila puso como ejemplo la Carretera 57, entre San Luis Potosí y Querétaro, un tramo donde los asaltos son frecuentes y la presencia policial, prácticamente inexistente.

“Es fácil que lo asalten a uno, y no hay ninguna garantía de seguridad; la policía simplemente está pintada”, denunció.

