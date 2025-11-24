Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_24_at_1_03_45_AM_aed74e21bc
Coahuila

IP de Coahuila exige seguridad en las carreteras

Empresarios respaldan el paro nacional de transportistas y llevan semanas preparándose por el impacto que pueden generar las protestas

  • 24
  • Noviembre
    2025

La iniciativa privada de Coahuila cerró filas con el paro nacional convocado por agricultores y transportistas para este lunes, y aseguró que la jornada no pondrá en jaque a las empresas del estado. 

Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), afirmó que los diversos sectores empresariales se anticiparon al impacto que podría generar la protesta y llevan semanas preparándose. 

“Todas las empresas hoteleras, comerciales y manufactureras ya saben que se va a paralizar el transporte”, dijo. “Desde que se anunció el paro, hace unos 20 días, se hicieron los ajustes necesarios”. 

Según Dávila, las áreas de logística de las compañías actuaron con previsión: pedidos adelantados, inventarios reforzados y mercancía despachada desde el fin de semana, con el fin de evitar interrupciones en las operaciones. 

“No pueden salir ahora con el cuento de que no tienen material para trabajar”, sostuvo. “Toda la materia prima se pidió a tiempo, y lo que debía enviarse el lunes se mandó desde sábado y domingo”. 

El líder empresarial calificó el paro como una acción urgente y justificada, especialmente para los transportistas, quienes —dijo— enfrentan un escenario de violencia creciente en las carreteras del país. 

Dávila puso como ejemplo la Carretera 57, entre San Luis Potosí y Querétaro, un tramo donde los asaltos son frecuentes y la presencia policial, prácticamente inexistente. 

“Es fácil que lo asalten a uno, y no hay ninguna garantía de seguridad; la policía simplemente está pintada”, denunció. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T141607_355_f4d1e77512
Flujo vehicular normal en carretera Ciudad Victoria-El Mante
protesta_productores_coahuila_d3e8b871c4
Protestan campesinos en la Región Centro de Coahuila
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T110051_474_d0c54e8d79
Agricultores cierran carretera Matamoros-Nuevo Progreso
publicidad

Últimas Noticias

frente_frio_nl_c3f91df2b8
Pronostican lluvias y bajas temperaturas por frente frío
EH_DOS_FOTOS_2025_11_24_T141718_332_683fbef742
Juez de EUA anula cargos contra Comey y Letitia James
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T141607_355_f4d1e77512
Flujo vehicular normal en carretera Ciudad Victoria-El Mante
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×