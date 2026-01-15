Afirma IP que integración con EUA es ‘irreversible’

La integración comercial entre México y Estados Unidos es irreversible, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), tras las declaraciones hechas por el presidente estadounidense Donald Trump, donde calificó al T-MEC como irrelevante.

Y es que ellos necesitan de México para ser competitivos.

“El mundo se está dividiendo en bloques regionales y Estados Unidos necesita de México. Seguramente habrá otro formato, otro nombre del tratado, pero creo que la integración es prácticamente irreversible”, indicó Ángel García Lascuraín, vicepresidente nacional de Desarrollo Económico de la Coparmex.

Además, destacó que el reto está en poder aprovechar la oportunidad histórica estratégica de atraer inversión a territorio mexicano.

“El Plan México ya lo plantea, pero hay que crear las condiciones para que se vuelva realidad”, señaló.

Por su parte, Juan José Sierra, dirigente nacional de la Coparmex, comentó que de cara a la revisión, México debe ser muy estratégico y trabajar en materia de seguridad, migración, tráfico de drogas y relación comercial con China, ya que estos temas son de interés de Estados Unidos.

“Por ahí tiene que ir el tema de la revisión para que exista la viabilidad y se fortalezca la región de América del Norte en el marco del T-MEC”, dijo.

Aunado a ello, el empresario dijo que en reuniones con sus pares en Estados Unidos y Canadá, la Coparmex ha resaltado la importancia de la relación comercial entre los tres países, la cual ha generado beneficios para los tres países.

“México no es el problema, es la solución y lo hemos dicho en Washington y lo hemos dicho en Canadá, en Ottawa. México es la solución si Estados Unidos quiere reducir la dependencia de China; aquí está la gran mano de obra mexicana, con la industria mexicana".

"Estamos en mejores condiciones para competir con las economías internacionales para que México sea atractivo a la inversión; es lo que tenemos que hacer”, indicó.

Relación no es unilateral ni sustituible

Por separado, el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, emitió una postura respecto al tema, asegurando que la relación con el vecino país no es sustituible.

“El sector productivo debe mantenerse unido entre sí y en coordinación permanente con el gobierno de México, entendiendo que la relación con Estados Unidos no es unilateral ni sustituible”, enfatizó.

De igual manera, el líder de dicho organismo apuntó que la realidad económica es que Estados Unidos y México dependen uno del otro.

“Esto así lo confirman las cadenas de suministro, la integración industrial, el comercio fronterizo y la competitividad regional".

"Coincidimos con la presidenta Sheinbaum en la importancia de mantener un diálogo entre iguales”, aseveró.

