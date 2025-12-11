Reconoce la IP detención de presunto extorsionador en La Laguna

Tras afirmar que en la región Sureste del estado no hay extorsiones, el presidente de la Canacintra en la región, Arturo Reveles Márquez, aplaudió la detención de Édgar “N”, alias “El Limones”, operador del CATEM en la región, quien es acusado por encabezar una red de extorsionadores ligados con el crimen organizado.

“Estas personas que están en Torreón, Gómez Palacio, llegan a estar circulando y generando ruido o afectaciones en esa parte; creo que la coordinación que tiene el Mando Único y lo que ha hecho la Policía Estatal en coordinación con la Policía Municipal en Torreón, abona mucho a que esta gente no pueda operar como en otros estados”.

Declaró que a nivel nacional, Coahuila destaca por la erradicación de muchos delitos como la extorsión, y aseguró que como presidente de Canacintra, no ha recibido una sola llamada de los socios para denunciar estas prácticas.

Reveles Márquez dijo que una de las ventajas competitivas de Coahuila es precisamente la seguridad, lo que motiva a que inversionistas nacionales y extranjeros se instalen en la entidad, aunado a la paz laboral.

Dijo que la participación ciudadana a través de las denuncias ha fortalecido la lucha contra la inseguridad, generando confianza de los ciudadanos en sus autoridades, como los grupos de WhatsApp.

Comentarios