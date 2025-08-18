Jericó Abramo, el diputado más productivo según encuesta nacional

Con 32 iniciativas presentadas y aprobadas en menos de un año, el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, se consolidó como el legislador más productivo del país, de acuerdo con una encuesta difundida por Movimiento Ciudadano.

Aunque el estudio destaca a dos legisladores emecistas entre los diez primeros, es el priista coahuilense quien encabeza la lista nacional por su trabajo constante en el Congreso de la Unión.

Abramo enfatizó que su labor está enfocada en generar propuestas útiles para la ciudadanía, en temas clave como desarrollo económico, seguridad y fortalecimiento institucional. Al mismo tiempo, cuestionó el actuar de algunos legisladores de Morena, como Antonio “Tony” Castro, quien —pese a su alta exposición en redes sociales— no figura en el top 10 nacional.

“Algunos prefieren la grilla y los ataques al trabajo legislativo. Lo mismo ocurre con Cecilia Guadiana y el diputado local Alberto Hurtado, quienes dedican más tiempo a confrontaciones que a construir soluciones reales para Coahuila”, declaró Jericó.

El legislador priista insistió en que el trabajo en el Congreso debe medirse en resultados concretos y no en discursos vacíos. Subrayó que, mientras él encabeza los registros de productividad, otros representantes han optado por un activismo político que no se traduce en beneficios tangibles para la ciudadanía.

