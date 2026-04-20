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Coahuila

Urgen apoyar la Soberanía Alimentaria en México: Jerico Abramo

El diputado propuso la implementación de subsidios al diésel para el campo, lo que permitiría a los productores ser más competitivos y productivos.

  • 20
  • Abril
    2026

El diputado federal Jerico Abramo Masso ha subrayado la urgencia de fortalecer la soberanía alimentaria en México a través del apoyo al campo y la reducción del costo de los combustibles.

En su reciente declaración, destacó que México, siendo un país con gran potencial en la generación de petróleo, debe replantear su política energética y fiscal para fomentar la inversión en el sector agrícola.

Abramo enfatizó que la dependencia del gas de Texas, que representa el 75% de los insumos, eleva los costos de operación en el país. Criticó la inversión en la refinería de Dos Bocas, señalando que no se rehabilitaron adecuadamente las refinerías existentes y que la nueva instalación ha presentado múltiples accidentes debido a una planeación deficiente.

El diputado propuso la implementación de subsidios al diésel para el campo, lo que permitiría a los productores ser más competitivos y productivos.

"Es necesario destinar recursos para apoyar a los campesinos y mejorar la producción alimentaria en México, en lugar de sacrificar impuestos que no benefician a la población", afirmó.

Además, mencionó el papel crucial del estado de Coahuila en la lucha contra plagas que afectan la ganadería y la necesidad de reactivar medidas de prevención que han sido descuidadas por el gobierno federal.

Abramo concluyó su declaración instando a un enfoque renovado en el sector primario, el campo, para garantizar que México no dependa de productos extranjeros y pueda alcanzar una verdadera soberanía alimentaria.


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