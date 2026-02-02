Jericó Abramo llama a corregir el rumbo legislativo en Coahuila

El diputado federal Jericó Abramo Masso llamó a corregir el rumbo legislativo en Coahuila, al señalar la necesidad de fortalecer el estado de derecho y analizar con mayor responsabilidad las reformas impulsadas desde el Congreso de la Unión, a fin de evitar decisiones que puedan afectar a la ciudadanía.

Informó que durante su primer periodo en la Cámara de Diputados presentó un total de 60 iniciativas de ley, lo que, aseguró, lo posiciona entre los legisladores con mayor productividad a nivel nacional.

Entre las iniciativas más destacadas están las enfocadas en fortalecer las finanzas de los estados y municipios, así como en proteger a los usuarios de servicios médicos privados.

Una de las principales propuestas consiste en la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de que las entidades federativas y los gobiernos municipales puedan acceder a mayores recursos propios, reduciendo su dependencia del Gobierno de la República.

El legislador explicó que esta reforma busca generar un esquema más equitativo de distribución presupuestal, que permita a los estados contar con mayor capacidad financiera para atender necesidades en áreas como seguridad, infraestructura, salud y desarrollo social.

Otra iniciativa relevante es la reforma a la Ley de Seguros y Fianzas, la cual pretende frenar los excesos que actualmente cometen las aseguradoras de gastos médicos mayores.

Subrayó el trabajo realizado en territorio, destacando una dinámica permanente de atención directa a la ciudadanía a través de recorridos casa por casa, así como la gestión de recursos y programas enfocados al desarrollo social.

Asimismo, resaltó la implementación de un esquema de apoyo a mujeres emprendedoras, orientado a impulsar proyectos productivos y fortalecer la economía familiar.

Abramo Masso también reconoció que Coahuila se distingue a nivel nacional por una estrategia integral basada en la coordinación diaria en materia de seguridad, desarrollo económico y atención social.

“Como diputado es mi obligación subir a tribuna y, con argumentos legislativos, tratar de corregir el rumbo y retomar el camino de la democracia y la transparencia”, expresó.

Enfatizó la unidad del priísmo y el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno para continuar consolidando al estado como un referente de estabilidad, productividad y calidad de vida.

Finalmente, señaló que su labor en San Lázaro se ha centrado en la defensa del estado de derecho y en el análisis crítico de las reformas impulsadas por la mayoría oficialista, advirtiendo sobre los posibles efectos adversos de algunas decisiones legislativas.

