Coahuila

Jericó Abramo Masso afirma que reforma electoral no prosperará

El diputado indicó que la reforma carece de votos suficientes en Cámara de Diputados y advirtió que PT y PVEM no respaldarían cambios que fortalezcan a Morena

  • 03
  • Marzo
    2026

La controversia continúa en la Cámara de Diputados de San Lázaro, donde el debate sobre la reforma electoral mantiene divididas a las fuerzas políticas. Diputados federales discuten intensamente el proyecto, en medio de señalamientos, cálculos legislativos y advertencias sobre sus posibles consecuencias en el equilibrio del poder.

Sin embargo, el diputado federal representante de Coahuila, Jericó Abramo Masso, duda de que esta reforma vaya a pasar y aquí explica por qué el tema permanece sobre la mesa en un ambiente de tensión política que anticipa una votación cerrada.

En este contexto, el diputado federal Jericó Abramo Masso aseguró que la reforma difícilmente prosperará, al considerar que no cuenta con los votos suficientes para su aprobación. 

Explicó para que la iniciativa avance, se necesitarían los votos del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, algo que, desde su perspectiva, luce complicado en el escenario actual.

El legislador sostuvo que respaldar la reforma significaría para estos partidos “un disparo en el pie”, ya que al hacerlo concentrarían aún más el poder en Morena, dejándose sin margen para acceder a posiciones plurinominales en futuros procesos electorales. Por ello, reiteró que duda seriamente que la propuesta alcance la mayoría requerida en el pleno de San Lázaro.

Finalmente, el legislador federal señaló que la reforma electoral vigente fue precisamente la que permitió que Morena llegara al poder y alcanzara la posición que hoy ostenta. Afirmó que resulta contradictorio que ahora, estando en la cima, se busque modificar o echar abajo las reglas que posibilitaron su ascenso político.


