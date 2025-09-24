Juicio político a Adán Augusto pide Gerardo Aguado

El diputado Gerardo Aguado afirmó que los vínculos de Adán Augusto López con Bermúdez Requena y “La Barredora” confirman que la corrupción en Morena ya no se puede ocultar, ni siquiera dentro de su propia bancada.



El diputado Gerardo Aguado Gómez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Coahuila, afirmó que la solicitud de juicio político contra Adán Augusto López pone sobre la mesa su responsabilidad directa en escándalos de corrupción, particularmente en sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena y con el grupo criminal La Barredora.



“Ya no se trata de dichos o rumores, ahora estamos frente a procesos formales que confirman lo que desde hace tiempo denunciamos: que Morena está hundido en la corrupción y en la protección a criminales”, señaló Aguado.



El legislador destacó que, bajo la misma lógica que Morena aplicó contra el expresidente Calderón por el caso García Luna —‘el jefe sabía’—, hoy corresponde aplicar el mismo criterio:



Aguado subrayó que si Morena realmente quiere ser congruente, no basta con un juicio político: “Debe abrirse toda la red de complicidades que llega hasta la cúpula más alta de la 4T”.



Además, calificó como un hecho revelador que la propia bancada de Morena esté pidiendo cuentas a Adán Augusto López. “Esto demuestra que ni en su propio partido confían en él. Sus corruptelas y nexos criminales son imposibles de ocultar” finalizo.

