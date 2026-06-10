Da entrada Congreso NL a juicio político contra el gobernador

El Congreso de Nuevo León iniciará este viernes el proceso de juicio político en contra del gobernador Samuel García, presuntamente por presunta triangulación de recursos y corrupción.

El avance de esta medida se dio tras una sesión de la Diputación Permanente, donde se recibió y turnó con carácter de urgente la solicitud de juicio político.

La Comisión Anticorrupción sesionará este viernes 12 de junio a las 11:00 de la mañana para revisar la solicitud de juicio político contra el mandatario estatal, la cual acusa al mandatario de triangular recursos públicos directamente hacia el despacho de su padre, según Armida Serrato, presidenta del órgano legislativo.

"El acuerdo (es) para resolver la procedencia del juicio político y, una vez que se acuerde por la Comisión, esperando que obtengamos ahora más votos que los que obtuvimos en los tres expedientes que se encuentran abiertos, iniciaríamos con este procedimiento para pedirle al gobernador, en este caso, que en un plazo no mayor de cinco días hábiles comparezca a este Congreso el Estado, con lo cual le informo al gobernador que su modo party terminó", detalló la legisladora.

“No quisiera dar una fecha que no sea la correcta para no equivocarme, pero lo que sí te puedo asegurar es que, al menos con la voluntad política de otra fuerza política, este inicio de procedimiento no tendría por qué detenerse. Entonces, si hablamos de poner un parámetro en tiempos, yo diría que en los próximos, estamos a junio, dos, máximo tres meses, estaríamos hablando de una aprobación definitiva en el Pleno que se iría, obviamente, al Tribunal Superior de Justicia”.

De aprobarse el inicio de la investigación, el gobernador deberá comparecer durante la semana del 22 de junio.

Para ello, el mandatario podrá presentarse de manera física, enviar a un representante legal o responder a los señalamientos mediante un escrito.

Dicha denuncia fue presentada el pasado lunes por Anabel Alcocer Cruz, dirigente estatal de Morena, quien promovió el recurso en su calidad de ciudadana.

De acuerdo con los plazos de la Comisión Anticorrupción, se prevé que la solicitud llegue al Pleno en agosto.

El futuro procesal de García dependerá de alcanzar una mayoría calificada de 28 votos, de un total de 42 diputados, para aprobar la procedencia definitiva y remitir el caso al Tribunal Superior de Justicia.

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